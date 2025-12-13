«Лацио» вдевятером обыграл «Парму» – 1:0. В лайве победа римлян оценивалась в 2%

«Лацио» на выезде победил «Парму» в 15-м туре Серии А (1:0).

На 42-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве из-за удаления Маттиа Дзакканьи. На 78-й Тома Башич получил прямую красную карточку – римляне доигрывали матч вдевятером. На 82-й полузащитник «Лацио» Тейяни Нослин забил единственный гол в матче.

Перед игрой римляне котировались у букмекеров фаворитами за 2.11. В лайве после первого удаления они стали андердогами. Перед голом коэффициент на победу «Лацио» составлял 41.00 (примерно 2% вероятности).

Худшие защиты титула в топ-лигах Европы – на кого равняется «Ливерпуль»?