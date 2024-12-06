«Сатурн» объявил о завершении партнерства с БК Leon. Соглашение оценивались в 130 млн рублей за сезон

«Сатурн» прекратил сотрудничество с букмекерской компанией Leon.

Клуб и букмекер стали партнерами в марте 2023 года. Leon выкупил права нейминг клуба и домашнего стадиона «Сатурна». Стоимость соглашения оценивалась в 120-130 миллионов рублей за сезон.

«Наше сотрудничество с ФК «Леон Сатурн» подошло к концу. Мы сделали много хороших вещей для болельщиков и достигли отличных результатов.

Желаем команде не останавливаться на достигнутом, идти вперед и развиваться», – заявила PR-директор букмекера Нина Подгорнова.

Ставочная вики Спортса

«Валенсия» – провал сезона в Испании. Почему так получилось и что предсказывали букмекеры?