«Осасуна» победила «Сеуту», проигрывая 0:2 к 84-й минуте. На камбэк давали 81.00

«Осасуна» обыграла «Сеуту» (3:2) в 1/32 финала Кубка Испании.

Клуб из третьего дивизиона Испании вел со счетом 2:0 к 84-й минуте, но проиграл, пропустив 3 мяча в концовке встречи.

В лайве на камбэк «Осасуны» давали коэффициент 81.00.

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