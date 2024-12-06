«Осасуна» победила «Сеуту», проигрывая 0:2 к 84-й минуте. На камбэк давали 81.00
«Осасуна» обыграла «Сеуту» (3:2) в 1/32 финала Кубка Испании.
Клуб из третьего дивизиона Испании вел со счетом 2:0 к 84-й минуте, но проиграл, пропустив 3 мяча в концовке встречи.
В лайве на камбэк «Осасуны» давали коэффициент 81.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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