Трамп в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США. Букмекеры начали принимать ставки
Букмекеры оценили вероятность вхождения Канады в состав США.
На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США.
Североамериканские букмекеры отреагировали на новость, предложив коэффициент 21.00 на то, что Канада войдет в состав США.
51-й штат США при президентстве Тампа по версии букмекеров:
1. Пуэрто-Рико – 2.50
2-3. Виргинские острова – 4.50
2-3. Гуам – 4.50
4. Гренландия – 9.00
5-6. Мексика – 17.00
5-6. Израиль – 17.00
7-8. Канада – 21.00
7-8. Мар-а-Лаго (резиденция Трампа во Флориде) – 21.00
9. Ирландия – 51.00
10-11. Австралия – 201.00
10-11. Великобритания – 201.00
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