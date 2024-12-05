Количество ставок на хоккей увеличилось на 26% за год в денежном эквиваленте (Olimpbet)

Российские бетторы стали чаще ставить на хоккей.

По данным Olimpbet для Ставок на Спортсе’’, за осень 2024 года число ставок на хоккей выросло на 7,7% в количественном выражении и на 26% - в денежном эквиваленте по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Число ставок на матчи ВХЛ увеличилось на 19% количественно и на 27% в денежном выражении.

В среднем игроки Olimpbet сделали по 38,13 ставки на хоккей за осень.

Ставочная вики Спортса

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