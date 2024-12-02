Лига Ставок разыгрывает билеты в VIP-ложу на матч «Зенит» – «Акрон»

7 декабря в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 24/25 «Зенит» – «Акрон». В преддверии игры «Лига Ставок» разыгрывает 4 билета в VIP-ложу.

Для участия в розыгрыше игрокам необходимо зарегистрироваться на сайте и в мобильном приложении «Лига Ставок», активировать промокод VIPZENAKR до 5 декабря 23:59 (мск) и заключить пари на сумму от 10 000 рублей. Два победителя в номинациях «Легендарная ставка» и «Легендарный выигрыш» получают по два билета каждый. Для получения билетов необходим Fan ID.

Победитель в номинации «Легендарная ставка» становится клиент, заключивший выигрышную ставку с самым высоким коэффициентом среди всех участников, а лидер номинации «Легендарный выигрыш» ­– игрок с самым большим чистым выигрышем.

За время действия акции 23 игрока получили 46 билетов на 12 игр РПЛ и уникальное спортивное дерби «Лига Ставок Лига Легенд» между «Спартаком» и «Динамо».

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