«Ливерпуль» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ считают, что мерсисайдцы продлят победную серию

1 декабря в 13-м туре АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Ман Сити». Матч пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:00 мск.

Мерсисайдцы выиграли 10 из 12 матчей в сезоне и с 31 набранным очком лидируют в чемпионате. Команда Арне Слота успешно играет на всех фронтах, в том числе и в Лиге чемпионов, где остается единственной, победившей во всех пяти встречах. Победная серия «Ливерпуля» во всех турнирах составляет шесть матчей.

«Ман Сити» с 23 баллами занимает второе место, но последние результаты команды Хосепа Гвардиолы говорят о серьезном кризисе. Манчестерцы не побеждают шесть матчей подряд – пять поражений и одна ничья. Действующий чемпион уступил в трех подряд турах АПЛ.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» хорошие шансы продолжить победную серию. На победу мерсисайдцев предлагают кэф 2.10, на ничью дают 3.90, на успех «Сити» можно поставить за 3.50.

По мнению экспертов, встреча должна порадовать голами. На ТБ 2.5 дают 1.56, рискнуть и поставить на ТБ 3.5 можно за 2.40.

Исходя из текущей формы команд и оценок букмекеров, перспективным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 1.5» за 2.35.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Ливерпулю». На хозяев пришлось 45% от всех ставок на исход, 33% ушло на ничью, 22% отдано на успех «Ман Сити».