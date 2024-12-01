«Фиорентина» выиграла 7 матчей подряд в Серии А. Букмекеры считают, что серия прервется в игре с «Интером»
«Интер» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 14-м туре Серии А.
«Интер» – фаворит за 2.04. На «Фиорентину» предлагается коэффициент 4.00. Ничья доступна за 3.50.
«Фиалки» выиграли 7 последних матчей в Серии А. При этом «Фиорентина» не побеждает дома «Интер» в 8 играх подряд.
Матч пройдет 1 декабря. Начало – в 20:00 мск.
«Сити» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» только раз за 21 год – без зрителей! Со зрителями – почти без шансов
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости