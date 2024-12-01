«Фиорентина» выиграла 7 матчей подряд в Серии А. Букмекеры считают, что серия прервется в игре с «Интером»

«Интер» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 14-м туре Серии А.

«Интер» – фаворит за 2.04. На «Фиорентину» предлагается коэффициент 4.00. Ничья доступна за 3.50.

«Фиалки» выиграли 7 последних матчей в Серии А. При этом «Фиорентина» не побеждает дома «Интер» в 8 играх подряд.

Матч пройдет 1 декабря. Начало – в 20:00 мск.

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