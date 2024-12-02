Темпы роста индустрии онлайн-беттинга замедлятся к 2029 году (Betideas)
Темпы роста мировых рынков онлайн-беттинга замедлятся к 2029 году.
Такой прогноз дали аналитики портала Betideas. Способствовать тенденции будут ужесточение регулирования и усиление конкуренции.
В США темпы роста снизятся с 20,5% в 2024 году до 4,1% в 2029 году, а в Великобритании – с 8,3% до 3,5%. Предполагается, что исключением станет Австралия, где показатель в настоящее время является отрицательным (-1,9%). Через пять лет австралийский рынок должен выйти на положительные 1,9% роста.
При этом доходы отрасли продолжат увеличиваться, но более медленно.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Newswire
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