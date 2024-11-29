Как дела на дне в Европе: в АПЛ – сенсация, в Германии – заявка на антирекорд, в Италии тонет «Венеция»

В клубных чемпионатах позади треть сезона. Хороший момент оценить расклад сил в борьбе за выживание. В топ-лигах Европы достаточно много неожиданностей, если сравнивать ситуацию с раскладами букмекеров. Кто же отправится на понижение?

АПЛ: «Саутгемптон» почти обречен, «Кристал Пэлас» рискует из-за травм

В Англии с первых туров в опасной зоне шли «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Лестер» – три команды, заработавшие повышение в прошлом сезоне. Сейчас обреченными выглядят только «святые». Руководство позволяет собирать синяки в высшей лиге главному тренеру Расселу Мартину. Потенциала для прорыва у клуба и близко нет. Четыре очка в 12 матчах – приговор. Коэффициент на понижение рухнул до 1.14.

А вот предпоследнее место «Кристал Пэлас» – большая сенсация, но очень важен контекст. В прошлом сезоне новый тренер Оливер Гласнер успел построить кусачего прессингующего середняка, опасного даже для грандов. «Манчестер Юнайтед» легко мог подтвердить после разгрома со счетом 0:4.

В нынешнем чемпионате на лондонцев со страшной силой обрушился бесконечный поток травм: в какой-то момент счет пошел на второй десяток, постоянно мучается лидер Эберечи Эзе, не справился с графиком и сенсационный игрок сборной Англии Адам Уортон.

Букмекеры сомневаются в вылете «Кристал Пэлас». Коэффициент – 3.00. Это выше, чем у «Ипсвича», «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Лестера». Кстати, в Руда ван Нистелроя совсем не верят. «Лисы» идут на шестнадцатой позиции, но вылет клуба с новым тренером – 1.50.

Испания: самая большая плотность, не списываем даже «Вальядолид»

В Ла Лиге вообще ничего непонятно: расстояние от последнего места до тринадцатого составляет всего семь очков. Очевидно, что в Испании все решится только на финишной прямой.

Пока последним идет «Вальядолид» с девятью поражениями и разницей мячей «-17». Клуб только вернулся в элиту, но значительно уступает даже конкурентам по подвалу в общей трансферной стоимости игроков. Состав оценивается всего в 45 млн евро – в два раза дешевле, чем у соседей по таблице из «Эспаньола».

Букмекеры считают, что вылет «Вальядолида» – решенное дело. Коэффициент понизился до 1.25. Рядом в рейтинге худших у аналитиков расположились «Эспаньол», «Лас-Пальмас» и «Леганес».

Германия: второй худший старт в истории Бундеслиги – прощаемся с «Бохумом»

В Германии напрямую вылетают только две команды; третья с конца сыграет в стыковых матчах. С первым неудачником, похоже, все ясно. «Бохум» соревнуется в своей лиге – исторической.

Аутсайдер набрал два очка в одиннадцати матчах чемпионата – это второй худший показатель в истории турнира. Антирекорд удержал «Гройтер Фюрт» образца 2021 года (было одно очко).

«Бохум» уже уволил главного тренера Петера Цайдлера. На роль спасителя пригласили Дитера Хеккинга, пошумевшего десять лет назад в «Вольфсбурге» (два трофея и второе место).

Начало вышло многообещающим – ничья с «Байером» (1:1). Букмекеры полагают, что шансов на спасение все равно нет – коэффициент на вылет равен 1.20. Компанию «Бохуму» должен составить «Хольштайн Киль». Интрига ожидается только в контексте стыковых матчей. Здесь под угрозой участники еврокубков «Хайденхайм» и «Хоффенхайм».

Италия: «Венеция» – по привычному маршруту, «Комо» и «Монца» пока разочаровывают

В Италии внизу оказались шумные проекты. От «Монцы» ждали еще одного крепкого сезона в середине таблицы, но пока – предпоследнее место с одной победой. Ниже только обреченная у букмекеров «Венеция» (1.50 на понижение).

Не все хорошо и для Сеска Фабрегаса в «Комо». Даже сейчас букмекеры дают коэффициент на вылет клуба в районе 6.00, но у новичка элиты лишь две победы в тринадцати встречах и одно очко на дистанции в пять игр. Так легко можно дойти и до смены тренера.

Главная неожиданность в положительном смысле – «Эмполи». Коэффициент на вылет поднялся до 8.00 на фоне прорыва в топ-10.

Лига 1: «Монпелье» – худший, «Нант» – под угрозой, а «Гавр» приподнялся

Во Франции вылетают всего две команды. Схема – как в Германии. До сезона Opta называла худшими командами Лиги 1 «Анже» и «Гавр». Прогноз подтверждается частично.

В первом круге посыпался крепкий середняк «Монпелье». Аутсайдер уже пережил отставку тренера. Теперь пытается ожить под руководством 70-летнего спасителя Жана-Луиса Гассе. Любопытно, что летом тренер тихо объявил о завершении карьеры, но не смог удержаться от соблазна и уже в октябре ее возобновил.

Очередной крах «Нанта» – это не неожиданность, а грустная действительность. Букмекеры ставили «канареек» в топ-5 претендентов на понижение.

А вот пятнадцатое место «Ренна» – кошмар. Регулярного участника еврокубков оценивали девятым, а сейчас – одно очко отделяет от прямого вылета.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Leon Kuegeler, Warren Little