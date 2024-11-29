Игорь Акинфеев открывает первый Кубок России по Киперболу

Турнир даст старт новому шоу «Это Кипербол, брат!». Резиденты шоу – ведущий Константин Анисимов, комментатор Роман Нагучев и вратарь ПФК ЦСКА и основатель кипербола Игорь Акинфеев.

В Кубке России по киперболу примут участие четыре команды; ЦСКА, «35 Друзей Акинфеева», «Амкал» и 2DROTS. Заявка команд состоит из трех игроков, двое из которых – вратари.

В первом выпуске «Это Кипербол, брат!» ЦСКА сыграет с «35 Друзей Акинфеева». В составе «армейцев» выступят вратари Данила Боков и Владислав Тороп, а также киберспортсмен – Александр Шимарданов. За друзей Акинфеева сыграют Маринато Гильерме, Александр Филимонов и Александр Шимарданов.

Шоу «Это Кипербол, брат!» будет выходить раз в неделю на канале FONBET – по средам и четвергам. Финальный эпизод выйдет в субботу, 21 декабря.

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Ссылка на выпуск: https://fnbt.link/a806b