СКА впервые за 8 лет выиграл первый период у «Адмирала» во Владивостоке. На это давали 2.24
«Адмирал» принимает СКА в регулярном чемпионате КХЛ (1:1, второй период).
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл первый период во Владивостоке впервые с 2016 года. На победу СКА в первый 20 минут давали коэффициент 2.24.
«Адмирал» одержал одну победу в 6 последних матчах, у СКА 3 победы в 4 играх.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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