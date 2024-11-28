ПСВ победил «Шахтер», проигрывая 0:2 к 87-й минуте. В лайве на камбэк давали 56.00

«Шахтер» проиграл ПСВ (2:3) на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Нидерландов добыл победу, проигрывая со счетом 0:2 к 87-й минуте. Победный мяч был забит на 95-й минуте.

В лайве на камбэк ПСВ можно было поставить за 56.00.

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