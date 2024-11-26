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Первая встреча «Баварии» и «ПСЖ»: сезон ЛЧ с 6 победами парижан и зарубами «Спартак» – «Динамо» Киев

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Голы Рахимова «ПСЖ» и 18-летнего Шевченко «Баварии».

«Бавария» примет «ПСЖ» в пятом туре Лиги чемпионов. Вывеска громкая, история встреч – очень богатая. А началась она 30 лет назад в группе, где с ними были московский «Спартак» и киевское «Динамо». 

«Бавария» и «ПСЖ» играли часто, но вничью – никогда

У «Баварии» 43 игры против французов в евротурнирах, 13 – против «ПСЖ». Из восьми соперников из Франции отрицательный баланс только с «Руаном» (дважды проиграли в Кубке Интертото в 1963-м), дважды вничью играли с «Лансом». У «ПСЖ» 31 игра против шести немецких соперников, нет побед только над «Шальке» (поражение в Кубке УЕФА).

В личных встречах у «Баварии» и «ПСЖ» нет ни одной ничьей! Семь побед у немцев, шесть – у французов. В 2020-е они по разу выбивали друг друга в плей-офф и сыграли в финале – победу «Баварии» принес Кингсли Коман.

Остальные матчи – в группах ЛЧ. Впервые встретились в сезоне-1994/95.

«Бавария» и «ПСЖ» проваливались в чемпионатах и спасались в ЛЧ. С соперниками из России и Украины

УЕФА тогда как раз сменил формат ЛЧ – вместо двух групп по четыре команды стало четыре. Жеребьевку группового этапа провели еще до квалификации: в одну группу попали «Бавария» и «Спартак», потом дошли «ПСЖ» и «Динамо» Киев.

«Бавария» после невнятного сезона-1991/92 с десятым местом в Бундеслиге на следующий год стала второй, а затем и выиграла чемпионат, но провалилась в еврокубках: вылетела во втором раунде Кубка УЕФА от «Норвича».

Начало нового сезона – кошмар. Поражение в Суперкубке Германии, вылет в Кубке от «Фестенбергсгройта» (прочли с первого раза?) из третьей лиги, 1:5 от «Фрайбурга» в чемпионате. В первых 12 турах «Бавария» выиграла всего четырежды и финишировала лишь шестой.

Команду Джованни Трапаттони лихорадило весь сезон, хотя на старте Ули Хенесс был доволен: «Еще недавно мы даже не могли себе представить, что такой знаменитый человек согласится с нами работать». Но дальше итальянец начал спорить через медиа с Францем Беккенбауэром – и легенда объявила, что тренер покинет «Баварию» после сезона. Трапаттони провозгласил ЛЧ главной задачей на сезон – там и правда получилось лучше, чем в чемпионате.

«ПСЖ» в 1994-м выиграл Лигу 1 с пока еще мощным «Марселем», который как раз после сезона спустили дивизионом ниже из-за громкого дела о подкупе соперника. Казалось, без них будет попроще, но в сезоне-1994/95 парижане стали лишь третьими.

Одна из причин – сбой отношений команды с молодым тренером Луисом Фернандесом, его ветераны поначалу нахваливали, затем серьезно с ним поругались. Среди недовольных – Бернар Лама, Ален Рош и Давид Жинола. Но, как и в случае с «Баварией», настоящим спасением стала ЛЧ.

«Спартак» в том году мог сосредоточиться на еврокубках, учитывая прочную позицию в чемпионате России, где за сезон команда проиграла лишь однажды и с большим отрывом стала первой. Аналогично и «Динамо» в украинской лиге: одно поражение и чемпионство с запасом.

Пять туров веселой группы: безупречный «ПСЖ», «Бавария» с одной победой, 90 тысяч в Киеве, «Спартак» в каждой игре открывал счет

Вернувшаяся в главный турнир «Бавария», не очень хорошо известный на международной арене «ПСЖ» с Джорджем Веа, Давидом Жинола и чемпионом мира Раи, единственный из этой компании уже игравший в ЛЧ «Спартак» и «Динамо», за год до этого чуть не оставившее без группы «Барселону». Шикарный набор.

● В первом туре «ПСЖ» выиграл дома 2:0 у «Баварии» благодаря голам Веа и Даниэля Браво в каждом из таймов после двух угловых. В Киеве концерт был круче: «Динамо» проигрывало «Спартаку» 0:2, но победило 3:2.

По одним данным, на матче собралось 70 тысяч болельщиков, по другим – даже 90 500. У «Спартака» без дисквалифицированных Юрия Никифорова и Виктора Онопко центр обороны был экспериментальным: Рашид Рахимов и 20-летний Сергей Чудин, а забивали Николай Писарев и Андрей Тихонов – в воротах «Динамо» был 19-летний Александр Шовковский, он как раз далековато выбежал, когда Тихонов закатил в пустые.

Во втором тайме дубль Виктора Леоненко позволил киевлянам сравнять, а между его голами супершанс упустил Илья Цымбаларь: бил в упор прямо в Шовковского.

За четыре минуты до конца победу «Динамо» принес 20-летний Сергей Ребров.

● Во втором туре «Баварии» хватило раннего гола Мехмета Шолля, чтобы обыграть дома «Динамо» – 1:0, причем Шовковский пропустил опять после далекого забега из ворот. Киевляне час играли вдесятером после удаления Сергея Мизина и старательно отбивались, но могли и сравнять, если бы Леоненко при выходе один на один не ударил в Оливера Кана, вратарь в том сезоне дебютировал за «Баварию».

«Спартак» принимал «ПСЖ» и додавил в первом тайме: Рахимов добил после удара Цымбаларя со штрафного.

После перерыва чемпион России пропустил красивый гол от Поля Ле Гуэна, а 58-я минута добила – удалился Рамиз Мамедов, тут же со штрафного забил Валдо. Парижане не слишком старались забить третий мяч, легко отбились в конце – и выиграли 2:1. «Произошло то, что должно было произойти – французы были сильнее», – спокойно подвел итог после игры Романцев.

● После Москвы «ПСЖ» отправился в Киев на матч третьего тура – и увез 2:1: Венсан Герен забил в середине первого тайма, Леоненко сравнял с пенальти, но Веа после ошибки Шовковского на выходе за 15 минут до конца принес победу французам.

«В «Лужниках» ощипанный в первых двух турах ЛЧ «Спартак» удивил. Прежде всего именно уверенностью в своих силах», – писал в еженедельнике «Футбол» Александр Шмурнов. Россияне действительно играли как минимум не хуже немцев, а на 77-й минуте забил Николай Писарев.

Но даже до 90-й преимущества в один мяч не хватило – Маркус Баббель сравнял.

На пресс-конференции Шмурнов спросил Трапаттони о возможных проблемах с нападающими (два гола в ЛЧ забили полузащитник и защитник). Тренер ответил: «Наши игроки создали достаточное количество опасных моментов. А то, что так долго не удавалось забить – не говорит о слабости форвардов». В решающий момент форвард у немцев забил – но это позже.

После трех туров «ПСЖ» лидировал с шестью очками, у «Баварии» было три, у «Динамо» два, у «Спартака» – одно. Тогда еще действовала двухочковая система.

● В четвертом туре ожидалось, что «ПСЖ» без особых проблем справится с «Динамо», но французы забили лишь однажды и тянули с голом до середины второго тайма – смог Веа.

«Спартак» снова устроил шоу на выезде. Уже на четвертой минуте Тихонов забил в Мюнхене после ошибки Кана на выходе.

Вскоре Кристиан Нерлингер головой сравнял. Еще через четыре минуты Дмитрий Аленичев вывел «Спартак» вперед через серию рикошетов – но тут же 18-летний Самюэль Куффур забил ответный, снова головой.

2:2 за первый тайм и в итоге, хотя во втором тайме у «Спартака» были моменты. Трапаттони после игры признался, что доволен результатом. А «Спартак» вел во всех четырех турах – и не победил ни разу. Зато и немцам не проиграл, хотя мог – Виктор Онопко случайно вывел Александра Циклера один на один – но он ударил в Дмитрия Тяпушкина.

● Пятый тур – встреча «Спартака» и «Динамо» в Москве. «Спартак» выглядел заметно острее, хотя забил всего однажды – во втором тайме Мухсин Мухамадиев.

Сравнять мог Леоненко, а вместо этого красную карточку в конце получил Владислав Ващук, это он через девять лет неожиданно перейдет в «Спартак». 1:0 – победа москвичей и уже ощутимые шансы на плей-офф.

В параллельной игре «ПСЖ» в гостях у «Баварии» добился результата, которого хотели три команды в группе – все, кроме немцев. Играли французы лучше, а забили красиво – Веа вышел на замену, на 80-й минуте прошел троих и пальнул мимо Кана. 1:0 в Мюнхене восхитили Фернандеса («Что сделали игроки – блестяще!»), позволив «ПСЖ» выиграть пятый матч в ЛЧ и досрочно группу.

А «Бавария», «Спартак» и «Динамо» должны были решить вопрос выхода в четвертьфинал со второго места в последнем туре.

Расклады перед последним туром: «Спартак» на второй строчке, три претендента на одно место в плей-офф, надежда от юного Шевченко

У «Спартака» четыре очка и разница 7:8, у «Баварии» – тоже четыре и 4:6, у «Динамо» – два и 4:7. При равенстве очков первый критерий – личные встречи, затем разница мячей. В последнем туре «ПСЖ» принимал «Спартак», «Динамо» – «Баварию».

«Спартаку» нужно было сыграть в Париже не хуже «Баварии» в Киеве. Немцам – лучше россиян. «Динамо» требовалась победа минимум в два мяча над «Баварией» и поражение «Спартака».

Со «Спартаком» все стало ясно довольно быстро: супергол Веа в верхний угол, четкий удар Жинола с линии штрафной – и уже 2:0 в первом тайме. После перерыва Веа сделал дубль и ликвидировал интригу, затем Валерий Кечинов промахнулся с пенальти, а Раи на 59-й минуте забил четвертый мяч. «Спартак» ответил только голом Сергея Родионова – 4:1.

Романцев после игры пожелал удачи «ПСЖ» в четвертьфинале, назвал их футбол высококлассным. «Спартак» снова получил 1:4 во Франции – за год до так было против «Монако».

Судьба второго места решалась в Киеве. И там на 38-й минуте «Баварии» забил 18-летний Андрей Шевченко. В современном футболе такой гол бы вряд ли засчитали из-за офсайда Михайленко.

Шанс выйти в четвертьфинал стал для «Динамо» осязаемым. Но в конце первого тайма Нерлингер сравнял, а после перерыва Папен (наконец-то забил форвард!) и Шолль положили три гола на двоих. Здесь тоже 4:1 – в пользу немцев. Главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо после матча назвал игру своей команды дворовой – уж очень слабо она выглядела во втором тайме.

«ПСЖ» стал второй командой на тот момент с шестью победами из шести – первой был «Милан» в сезоне-1992/93. Скрипевшая весь розыгрыш «Бавария» ярко завершила групповой этап на втором месте, хотя и победила всего дважды.

«Спартак» стал третьим – и вернулся через год, чтобы повторить достижение «ПСЖ» и «Милана» – выиграть шесть матчей в группе. «Динамо» закончило четвертым, но через несколько лет с позврослевшими Шевченко и Ребровым зажгло в плей-офф ЛЧ.

«Бавария» и «ПСЖ» дошли до полуфинала, а потом встретились в новом формате

«Бавария» в четвертьфинале не без проблем и только за счет выездного гола прошла шведский «Гетеборг» (между прочим, победителя группы с «МЮ» и «Барселоной») – 0:0 дома и 2:2 в гостях, причем в Швеции играли вдесятером с 20-й минуты после удаления голкипера Свена Шойера (Кан к тому времени порвал кресты) и во втором тайме даже вела 2:0. В полуфинале немцы сдержали дома «Аякс» (0:0) – и создали достаточно моментов, очень расстроив Йохана Кройфа («С такой игрой «Аяксу» нечего делать в финале»), но на выезде рассыпались – 2:5.

«ПСЖ» в 1/4 финала досталась «Барселона». Отыгрываться пришлось в обоих матчах – в гостях после гола Игоря Корнеева (1:1), дома – после точного удара капитана Хосе Марии Бакеро (2:1). Французов сильно нахваливали в том сезоне ЛЧ – и никто бы не удивился их финалу, но многое было упущено в домашнем полуфинале с «Миланом», пропустили на последних минутах – 0:1. В Италии сложно было что-то исправить – 0:2. Турнир выиграл «Аякс» с голом Патрика Клюйверта в миланские ворота.

Следующей встречи «Бавария» и «ПСЖ» ждали недолго – через три года они пересеклись в еще одном новом формате ЛЧ, где было по четыре команды уже в шести группах. Немцы выиграли 5:1 дома, получили 1:3 в гостях, набрали с французами по 12 очков – и вышли в 1/4 финала с первого места, а парижане вылетели, оставшись вторыми, тогда выходили только две лучшие вторые команды, «ПСЖ» не попал.

«Бавария» и «ПСЖ» обменялись победами в группах еще два раза – и снова выходили вместе. Чем-то похожим на группу 1994-го было в 2000-м, когда с ними играли два северных соперника – «Хельсингборг» и «Русенборг». Там даже было покруче по результативности – например, норвежцы побили шведов 6:1 и получили от французов 2:7.

И все же группа «Баварии» и «ПСЖ» со «Спартаком» и «Динамо» запомнилась надолго – интригой, яркими персонами, новыми именами и своеобразным колоритом середины 1990-х.

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Фото: Gettyimages.ru/Tony Marshall/EMPICS via Getty Images, Clive Mason, Beate Mueller/Bongarts/Getty Images

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