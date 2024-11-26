Елизавета Туктамышева приняла участие в благотворительном проекте

Особым гостем пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию стала чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Из-за плотного графика петербурженка перебралась на время в Москву, но тем не менее нашла время между съемками и выступлениями в шоу, чтобы прилететь на пару дней домой в Санкт-Петербург и принять участие в благотворительном проекте от ДоброFON.

В Зале Славы в фойе «Юбилейного» Елизавета представила черное платье, в котором в сезоне 2020/21 исполняла яркую произвольную программу «Хроники заводной птицы» по мотивам романа Мураками, и золотую медаль с ЧМ-2015, а также собрала огромную очередь на фото- и автограф-сессии и презентовала картину «великого момента» своей спортивной карьеры.

На полотне масляными красками художница Ангелина Ташкинова запечатлела фрагмент выступления фигуристки на Чемпионате Мира в Стокгольме. После презентации картину выставили в продажу на специальном сайте проекта «Герои на льду» . Приобрести ее может любой желающий в рамках онлайн-аукциона, а вырученные средства пойдут в санкт-петербургский благотворительный фонд «Милосердие детям».

– Мне безумно приятно принять участие в таком добром и теплом проекте, – поделилась впечатлениями Туктамышева. – Чем больше мы помогаем другим, тем больше будет счастливых людей! Очень понравилась картина, особенно этот эффект размытия – я будто нахожусь в движении. Редко, когда можно увидеть себя не на фотографиях. На картине даже по лицу видно, как я сосредоточена на программе. Получилось прекрасно.