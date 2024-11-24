Исследование показало, что лутбоксы в видеоиграх стимулируют участие подростков в азартных играх

Игры с лутбоксами стимулируют подростков к участию в гемблинге.

В Европе провели долгосрочное исследование влияния видеоигр с лутбоксами на игровое поведение молодежи. Эксперты на протяжении трех лет наблюдали за 2,3 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет из Фландрии (Бельгия).

80% участников исследования назвали себя постоянными игроками, 60% сообщили об участии в азартных играх, несмотря на то, что гемблинг запрещен среди несовершеннолетних в Бельгии. Чаще всего подростки заключали пари в кругу друзей (35%) или покупали скретч-лотереи (33%).

Таким образом, исследование показало, что игры с лутбоксами стимулируют участие молодых людей в азартных играх на реальные деньги. Лутбоксы могут воздействовать на них даже в тех случаях, когда они сами не играют, так как азартные механики активно продвигают стримеры на платформах Kick и Twitch.

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