«Динамо» обыграло «Крылья» в 5 из 6 последних матчей в РПЛ. Москвичи – фавориты сегодня за 1.88
«Крылья Советов» примут «Динамо» в рамках 10-го тура РПЛ.
5 из 6 последних личных встреч команд в чемпионате России завершились победа «Динамо», еще одна игра завершилась вничью (3:3 в июле 2023-го).
«Динамо» котируется фаворитом сегодняшней встречи за 1.88. На победу хозяев дают коэффициент 4.20, на ничью – 3.85.
Матч состоится 26 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
