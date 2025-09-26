Рублев котировался явным фаворитом против Коболли. На поражение 0-2 давали 5.50

Андрей Рублев сенсационно вылетел с турнира в Пекине уже после первого круга.

Россиянин проиграл итальянцу Флавио Коболли в двух сетах – 6:7(3), 3:6. В обоих сетах россиянин вел с брейком.

Рублев котировался явным фаворитом встречи за 1.37. На победу его соперника, занимающего 26-е место в мировом рейтинге, давали коэффициент 3.10.

На поражение 14-го номера мирового рейтинга в двух сетах давали коэффициент 5.50.