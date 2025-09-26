«Шанхай» Слуцкого не побеждает 4 матча подряд. 3.95 – не обыграют «Мэйчжоу Хакку»
«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре Суперлиги Китая.
Команда Леонида Слуцкого не побеждает на протяжении четырех матчей. «Шанхай» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей в чемпионате и идет третьим в турнирной таблице.
Букмекеры считают «Шанхай» Слуцкого явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.25. На непоражение гостей дают коэффициент 3.95.
Игра состоится 26 сентября, начало – в 13:00 по московскому времени.
