«Шанхай» Слуцкого не побеждает 4 матча подряд. 3.95 – не обыграют «Мэйчжоу Хакку»

«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре Суперлиги Китая.

Команда Леонида Слуцкого не побеждает на протяжении четырех матчей. «Шанхай» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей в чемпионате и идет третьим в турнирной таблице.

Букмекеры считают «Шанхай» Слуцкого явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.25. На непоражение гостей дают коэффициент 3.95.

Игра состоится 26 сентября, начало – в 13:00 по московскому времени.