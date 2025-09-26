1

«Шанхай» Слуцкого не побеждает 4 матча подряд. 3.95 – не обыграют «Мэйчжоу Хакку»

«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре Суперлиги Китая.

Команда Леонида Слуцкого не побеждает на протяжении четырех матчей. «Шанхай» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей в чемпионате и идет третьим в турнирной таблице.

Букмекеры считают «Шанхай» Слуцкого явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.25. На непоражение гостей дают коэффициент 3.95.

Игра состоится 26 сентября, начало – в 13:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoвысшая лига Китай
logoМэйчжоу Хакка
logoЛеонид Слуцкий
Ставки на сегодня
logoШанхай Шэньхуа
Ставки на футбол
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
В Совфеде считают, что легальные букмекеры не исчезнут: «Это просто страшилки. Повышение налогов – правильное решение, БК будет сложно скрыться от налоговой»
6 минут назад
«Динамо» обыграло «Крылья» в 5 из 6 последних матчей в РПЛ. Москвичи – фавориты сегодня за 1.88
152 минуты назад
Рублев котировался явным фаворитом против Коболли. На поражение 0-2 давали 5.50
сегодня, 07:29
Медведев победил 2-0 в первом круге на 6 последних турнирах в Китае. 1.85 – обыграет Норри всухую
сегодня, 07:20
Бублик в 2025-м проиграл только один матч, когда был фаворитом за 1.50 и ниже. 1.49 – продление треда с Маннарино
вчера, 14:51
0 удалений было в первый игровой день общего этапа ЛЕ. 1.70 – максимум две красные в сегодняшних матчах
вчера, 13:29
«Астон Вилла» еще не побеждала в этом сезоне – 3 поражения, 3 ничьи. 1.99 – «Болонья» не проиграет
2вчера, 12:36
Во всех 58 матчах сезона Ла Лиги был хотя бы один мяч. В 6 турах ни разу не было счета 0:0
вчера, 11:46
Даку забил 34 мяча в 74 матчах за «Рубин». 2.40 – побьет рекорд Карадениза (52) по голам за казанский клуб
вчера, 10:49
«Ак Барс» выиграл 10 последних матчей против «Барыса», 7 из них – в основное время. 1.78 – продление тренда
вчера, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
«БроукБойз» – андердоги матча с «Соколом» из Первой лиги. Медийный клуб выбил из Кубка три команды Второй лиги
223 сентября, 10:35
«Сочи» проиграл 6 матчей подряд. 2.30 – прервут серию из поражений в игре с ЦСКА
322 сентября, 07:26
«Барса» – очевидный фаворит, но есть сложности в защите». Боков о матче «Барселона» – «Хетафе»
121 сентября, 16:20
У «Краснодара» худший процент побед в матчах против «Зенита» по сравнению с другими соперниками. В предстоящей очной встрече букмекеры дают командам равные шансы
121 сентября, 14:35
«Краснодар» должен спокойно забирать победу в один-два мяча». Чернявский сделал прогноз на «Краснодар» – «Зенит»
21 сентября, 14:13
«Пеп тоже не скрывает, кого видит фаворитом, называя соперника командой без слабых мест». Слава Палагин о матче «Арсенал» – «Ман Сити»
21 сентября, 13:50
«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
21 сентября, 10:50Промо
«У Сарри и Гасперини практически равенство в матчах друг против друга». Клещенок сделал прогноз на римское дерби
21 сентября, 09:05
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Арсенал» – «Ман Сити»
21 сентября, 08:05Промо
«Ман Сити» котируется андердогом против «Арсенала» второй раз подряд при Гвардиоле. В прошлом очном матче «горожане» проиграли лондонцам 1:5
421 сентября, 07:10