Медведев победил 2-0 в первом круге на 6 последних турнирах в Китае. 1.85 – обыграет Норри всухую
Даниил Медведев уверенно проходит первый круг на турнирах в Китае.
Россиянин выиграл 7 последних матчей в первом круге на турнирах в Шанхае, Пекине и Ханчжоу. 6 предыдущий игр завершились со счетом 2-0 в пользу Медведева.
Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что Даниил всухую обыграет Кэмерона Норри на старте турнира в Пекине.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
