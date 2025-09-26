Медведев победил 2-0 в первом круге на 6 последних турнирах в Китае. 1.85 – обыграет Норри всухую

Даниил Медведев уверенно проходит первый круг на турнирах в Китае.

Россиянин выиграл 7 последних матчей в первом круге на турнирах в Шанхае, Пекине и Ханчжоу. 6 предыдущий игр завершились со счетом 2-0 в пользу Медведева.

Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что Даниил всухую обыграет Кэмерона Норри на старте турнира в Пекине.