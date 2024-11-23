В Эстонии начато расследование из-за подозрительных ставок на баскетбольный матч
В Эстонии букмекеры зафиксировали подозрительные ставки на баскетбольный матч.
В начале ноября состоялась игра между «Раэ Косс/Хансавиимистлус» и «ТСА/Еврокомплект» (97:73). Шедший андердогом «Еврокомплект» навязал борьбу и к концу третьей четверти отставал всего на пять очков. Однако команда отдала концовку матча и уступила с разницей -24.
Также в лайве букмекеры заметили нелогичное движение по ставкам и убрали событие с линии, что часто говорит о договорном характере матча. Ход игры и подозрительные ставки стали поводом для Федерации баскетбола Эстонии начать расследование.
Глава Федерации Хенри Аусмаа отказался от комментариев.
В РПЛ в этом сезоне нет середняков. Спастись можно будет с 24 очками
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Postimees
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