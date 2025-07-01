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«Реал» – фаворит матча с «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ. На проход туринцев дают 3.00

«Реал» и «Ювентус» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Букмекеры считают мадридский клуб подавляющим фаворитом пары. На выход «Реал» в 1/4 финала можно поставить за 1.41.

На проход «Ювентуса» дают коэффициент 3.00, что соответствует вероятности в 33%.

Матч состоится 1 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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