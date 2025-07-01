Азаренко впервые с 2006-го вылетела в первом круге «Уимблдона» – ее выбила Захарова. Россиянка котировалась явным андердогом

Анастасия Захарова сенсационно обыграла Викторию Азаренко в 1-м круге «Уимблдона» – 6:2, 2:6, 6:1.

Белорусская теннисистка впервые с 2006-го проиграла в первом круге на «Уимблдоне». После этого у нее было 14 побед подряд в первых кругах, в которых она отдала лишь два сета.

Азаренко котировалась подавляющим фаворитом встречи за 1.16. На победу Захаровой давали коэффициент 5.30.

Для 23-летней россиянки это был первый матч на «Уимблдоне» за карьеру. Ранее Захарова только один раз смогла пройти квалификацию на турнире «Большого шлема» – на Australian Open-2024, где она дошла до третьего круга.

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