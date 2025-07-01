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Минимум 4 гола и 3+ ассиста ждут букмекеры от Заболотного в дебютном сезоне за «Спартак» в РПЛ

Букмекеры открыли линию на статистику Антона Заболотного в сезоне-2025/26.

1 июля «Спартак» объявил о подписании соглашения с 34-летним нападающим на один сезон.

Букмекеры ожидают от Заболотного минимум 4 гола в следующем сезоне РПЛ – БЕТСИТИ дает на это коэффициент 1.55. На тотал меньше 3,5 голов можно поставить за 2.30.

От новичка «Спартака» также ждут минимум 3 голевые передачи (1.80) в чемпионате. 1.90 – максимум два ассиста в лиге.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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