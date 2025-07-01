Клубы из Европы ни разу не проигрывали мексиканским командам на КЧМ – 10 побед и 3 ничьи. 1.83 – «Боруссия» обыграет «Монтеррей»
Дортмундская «Боруссия» и «Монтеррей» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Европейские клубы ни разу не проигрывали мексиканским на КЧМ – 3 ничьи и 10 побед.
Букмекеры дают коэффициент 1.83 на победу «Боруссии» на «Монтерреем». 1.92 – мексиканская команда не проиграет.
Матч состоится 2 июля и начнется в 04:00 по московскому времени.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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