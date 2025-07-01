Клубы из Европы ни разу не проигрывали мексиканским командам на КЧМ – 10 побед и 3 ничьи. 1.83 – «Боруссия» обыграет «Монтеррей»

Дортмундская «Боруссия» и «Монтеррей» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Европейские клубы ни разу не проигрывали мексиканским на КЧМ – 3 ничьи и 10 побед.

Букмекеры дают коэффициент 1.83 на победу «Боруссии» на «Монтерреем». 1.92 – мексиканская команда не проиграет.

Матч состоится 2 июля и начнется в 04:00 по московскому времени.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис