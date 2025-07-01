Промо
0

Эксперты BB Tennis о главных фаворитах и «темных лошадках» Уимблдона-2025

Впереди самый знаменитый турнир Большого шлема в сезоне – Уимблдон, где сойдутся лучшие теннисисты мира. Эксперты BB Tennis Наталья Вихлянцева, Николай Давыденко, Анастасия Пивоварова и Елена Веснина поделились своими предиктами.

1. Кто главные фавориты на выход в финал?

Наталья Вихлянцева:

«Джокович и Алькарас – если, конечно, они не пересекутся раньше. Новак семикратный чемпион Уимблдона, а Карлос – уже двукратный, так что умеет побеждать здесь».

Николай Давыденко:

«Синнер и Алькарас. У Янника незакрытый гештальт, плюс он в отличной форме, а Карлос – действующий чемпион. Если они не сыграют в полуфинале, то встретятся в решающем матче».

Анастасия Пивоварова:

«Опять же Джокович и Алькарас. Новак хочет взять реванш за прошлый год, а Карлос – снова подтвердить статус молодой звезды травяного тенниса».

Елена Веснина:

«Алькарас и Синнер. Оба молодые, голодные до побед и уже привыкли к большим матчам».

2. Кто главный фаворит турнира?

Все эксперты сошлись во мнении: Карлос Алькарас – основной претендент на титул.

«Он выиграл прошлый Уимблдон, обыграв самого Джоковича, и в этом году выглядит ещё сильнее» – Вихлянцева.

«У Алькараса идеальный теннис для травы – мощная подача, агрессивные удары с лёту и отличная подвижность» – Давыденко.

«Карлос уже доказал, что умеет побеждать на любом покрытии, а его психологическая устойчивость – на уровне ветеранов тура» – Пивоварова.

3. Кто может стать «темной лошадкой»?

Наталья Вихлянцева: «Лехечка. У него отличный первый удар и смелый стиль игры, который может доставить проблемы топам».

Николай Давыденко: «Опелка. Если он войдёт в кураж, то способен пройти далеко».

Анастасия Пивоварова: «Бублик. Саша харизматичен, не боится рисковать, а его нестандартный теннис может смутить фаворитов. На траве его игра с укороченными и неожиданными ударами особенно эффективна».

Елена Веснина: «Тоже считаю, что Бублик способен удивить. В последних встречах с топ-10 Саша стабильно побеждает».

Итоговый вердикт

Эксперты BB Tennis считают Алькараса главным фаворитом Уимблдона-2025, но не сбрасывают со счетов Джоковича и Синнера. Среди «темных лошадок» выделяют Бублика, Опелку и Лехечку. Иржи уже удачно прошел первый тур Уимблдона, а уже завтра в 13:00 встретится во втором Белуччи. BetBoom считает фаворитом чеха и дает 1.2 на его победу.

натив
BetBoom
Ставки на спорт
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
Нагучев о ставочном деле Писарского: «История кристальной тупости. «Сочи» целый год потел, пыхтел, кое-как вышел в РПЛ, а нападающий просто украл все это у партнеров?»
45сегодня, 14:20
«Реал» – фаворит матча с «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ. На проход туринцев дают 3.00
2сегодня, 11:44
«Не исключаю, что всплывут новые факты и люди». Экс-сотрудник Olimpbet Прокофьев о ставочном деле Писарского
сегодня, 10:35
«ПСЖ» укрепился в статусе фаворита КЧМ после вылета «Сити». «Челси» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 3-й, «Аль-Хилаль» – 5-й
10сегодня, 09:33
Глава ЕРАИ Грачев о создании РСФ: «Спортивные федерации опасались, что финансирование сократится. Минспорт провел разъяснительные совещания, и федерации успокоились»
сегодня, 08:45
«Сочи» могут присудить поражение 0:3 в стыке с «Пари НН» и исключить из РПЛ, если подозреваемого в ставке на игру Писарского признают виновным (Sport Baza)
138сегодня, 08:23
«Интер» сенсационно проиграл «Флуминенсе» (0:2) и вылетел с КЧМ. На победу бразильцев давали 6.00
сегодня, 07:56
Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл на КЧМ – 3:4 «Аль-Хилалю». До этого было 11 побед в 11 матчах и 4 трофея с 3 разными клубами
16сегодня, 07:27
Полиграф показал, что Писарский не делал ставок против «Сочи». Он перевел 4 млн рублей другу, который поставил на «Пари НН» – влияние на результат не обсуждалось (Sport Baza)
213вчера, 14:55
Глава ЕРАИ Грачев: «Более 45% целевых отчислений у проверяемых федераций ушли «не туда»
3вчера, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Интрига будет жива до конца – и те, и другие не прочь вписать себя в историю КЧМ». Прогноз Вадима Высоцкого на матч «Реал» – «Ювентус»
сегодня, 12:48
«Ювентус» забил всем соперникам в группе, «Реал» не пропустил только от «Зальцбурга». Прогноз Кирилла Бельского на матч КЧМ
сегодня, 11:13
«Реал» – «Ювентус»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча 1/8 финала КЧМ
сегодня, 10:46Промо
Гол Анхеля Ди Марии в конце матча «Бенфики» и «Челси» принес клиенту «Лиги Ставок» 18,8 млн рублей
сегодня, 08:11Промо
Продолжается розыгрыш OLIMPBET Voyage: на кону поездка на теннисный Masters в Шанхае
вчера, 13:32Промо
Blatosphera – победитель выставочного турнира Лига Ставок Media Basket в Челябинске
вчера, 12:12Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера» над «Флуминенсе»
вчера, 11:26Промо
«Аль-Хилаль» забивал в 47 из 49 матчей сезона. 1.65 – саудовский клуб забьет «Сити»
вчера, 09:59
«Лига Добра» подарила вторую спортивную площадку детскому учреждению Омска
вчера, 09:44Промо
Пеп выиграл 9 матчей подряд на КЧМ с разницей в 2+ мяча. 1.67 – «Сити» победит «Аль-Хилаль» с форой (-1,5)
вчера, 07:59