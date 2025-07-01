Эксперты BB Tennis о главных фаворитах и «темных лошадках» Уимблдона-2025

Впереди самый знаменитый турнир Большого шлема в сезоне – Уимблдон, где сойдутся лучшие теннисисты мира. Эксперты BB Tennis Наталья Вихлянцева, Николай Давыденко, Анастасия Пивоварова и Елена Веснина поделились своими предиктами.

1. Кто главные фавориты на выход в финал?

Наталья Вихлянцева:

«Джокович и Алькарас – если, конечно, они не пересекутся раньше. Новак семикратный чемпион Уимблдона, а Карлос – уже двукратный, так что умеет побеждать здесь».

Николай Давыденко:

«Синнер и Алькарас. У Янника незакрытый гештальт, плюс он в отличной форме, а Карлос – действующий чемпион. Если они не сыграют в полуфинале, то встретятся в решающем матче».

Анастасия Пивоварова:

«Опять же Джокович и Алькарас. Новак хочет взять реванш за прошлый год, а Карлос – снова подтвердить статус молодой звезды травяного тенниса».

Елена Веснина:

«Алькарас и Синнер. Оба молодые, голодные до побед и уже привыкли к большим матчам».

2. Кто главный фаворит турнира?

Все эксперты сошлись во мнении: Карлос Алькарас – основной претендент на титул.

«Он выиграл прошлый Уимблдон, обыграв самого Джоковича, и в этом году выглядит ещё сильнее» – Вихлянцева.

«У Алькараса идеальный теннис для травы – мощная подача, агрессивные удары с лёту и отличная подвижность» – Давыденко.

«Карлос уже доказал, что умеет побеждать на любом покрытии, а его психологическая устойчивость – на уровне ветеранов тура» – Пивоварова.

3. Кто может стать «темной лошадкой»?

Наталья Вихлянцева: «Лехечка. У него отличный первый удар и смелый стиль игры, который может доставить проблемы топам».

Николай Давыденко: «Опелка. Если он войдёт в кураж, то способен пройти далеко».

Анастасия Пивоварова: «Бублик. Саша харизматичен, не боится рисковать, а его нестандартный теннис может смутить фаворитов. На траве его игра с укороченными и неожиданными ударами особенно эффективна».

Елена Веснина: «Тоже считаю, что Бублик способен удивить. В последних встречах с топ-10 Саша стабильно побеждает».

Итоговый вердикт

Эксперты BB Tennis считают Алькараса главным фаворитом Уимблдона-2025, но не сбрасывают со счетов Джоковича и Синнера. Среди «темных лошадок» выделяют Бублика, Опелку и Лехечку. Иржи уже удачно прошел первый тур Уимблдона, а уже завтра в 13:00 встретится во втором Белуччи. BetBoom считает фаворитом чеха и дает 1.2 на его победу.