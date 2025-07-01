«Не исключаю, что всплывут новые факты и люди». Экс-сотрудник Olimpbet Прокофьев о ставочном деле Писарского

Экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев прокомментировал ситуацию Владимира Писарского.

30 июня Metaratings сообщил , что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля. РФС начал расследование.

Позже стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф , который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

«Наверняка клуб и БК до старта расследования осознавали последствия. Значит должны быть пруфы и уверенность в правоте. Не исключаю, что всплывут новые факты и люди.

И снова очевидно: любой договорняк не выгоден букмекеру. У того же БЕТСИТИ порядок с репутацией. Осталось разобраться, что было в данном кейсе», – написал Прокофьев в своем телеграм-канале.

По данным Sport Baza, «Сочи» могут присудить поражение 0:3 в стыке с «Пари НН» и исключить из РПЛ, если подозреваемого в ставке на игру Писарского признают виновным.

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