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«ПСЖ» укрепился в статусе фаворита КЧМ после вылета «Сити». «Челси» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 3-й, «Аль-Хилаль» – 5-й

Букмекеры обновили котировки на итоги клубного чемпионата мира после вылета «Ман Сити».

«Горожане» уступили в 1/8 финала «Аль-Хилалю» со счетом 3:4, хотя котировались подавляющими фаворитами встречи.

«ПСЖ» после вылета «Сити» укрепился в статусе главного фаворита КЧМ у букмекеров за 3.00. На второе место поднялся «Челси» (5.00), топ-3 замыкает «Реал» (5.50).

Победитель КЧМ-2025 по версии букмекеров:

1. «ПСЖ» – 3.00

2. «Челси» – 5.00

3. «Реал» – 5.50

4. «Бавария» – 6.50

5. «Аль-Хилаль» – 13.00

6-7. «Палмейрас» – 15.00

6-7. «Флуминенсе» – 15.00

8-9. «Ювентус» – 25.00

8-9. «Боруссия» – 25.00

10. «Монтеррей» – 100.00

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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