«ПСЖ» укрепился в статусе фаворита КЧМ после вылета «Сити». «Челси» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 3-й, «Аль-Хилаль» – 5-й
Букмекеры обновили котировки на итоги клубного чемпионата мира после вылета «Ман Сити».
«Горожане» уступили в 1/8 финала «Аль-Хилалю» со счетом 3:4, хотя котировались подавляющими фаворитами встречи.
«ПСЖ» после вылета «Сити» укрепился в статусе главного фаворита КЧМ у букмекеров за 3.00. На второе место поднялся «Челси» (5.00), топ-3 замыкает «Реал» (5.50).
Победитель КЧМ-2025 по версии букмекеров:
1. «ПСЖ» – 3.00
2. «Челси» – 5.00
3. «Реал» – 5.50
4. «Бавария» – 6.50
5. «Аль-Хилаль» – 13.00
6-7. «Палмейрас» – 15.00
6-7. «Флуминенсе» – 15.00
8-9. «Ювентус» – 25.00
8-9. «Боруссия» – 25.00
10. «Монтеррей» – 100.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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