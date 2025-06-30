«Аль-Хилаль» забивал в 47 из 49 матчей сезона. 1.65 – саудовский клуб забьет «Сити»

«Ман Сити» и «Аль-Хилаль» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Саудовский клуб забивал в 47 из 49 матчей сезона. «Аль-Хилаль» остался без голов только в матче Азиатской ЛЧ против «Пахтакора» (0:1) и на КЧМ против «Зальцбурга» (0:0).

Букмекеры считают, что клуб из Саудовской Аравии забьет «Сити» – на это дают коэффициент 1.65. На отсутствие гола у «Аль-Хилаля» дают 2.25.

Мачт состоится 1 июля, начало – в 04:00 мск.

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