  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Глава ЕРАИ Грачев о создании РСФ: «Спортивные федерации опасались, что финансирование сократится. Минспорт провел разъяснительные совещания, и федерации успокоились»
0

Глава ЕРАИ Грачев о создании РСФ: «Спортивные федерации опасались, что финансирование сократится. Минспорт провел разъяснительные совещания, и федерации успокоились»

В Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ) рассказали об отношении спортивных федераций к созданию Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

«На первом этапе некоторые спортивные федерации выразили опасения, что финансирование сократится. Насколько мне известно, на площадке Минспорта был проведен ряд разъяснительных совещаний, которые поставили все на свое место. Федерации успокоились.

Федерациям объяснили все целевые показатели, которые они должны достичь. Есть приказ Минспорта, который формирует процент перечислений федерациям», – заявил гендиректор регулятора Алексей Грачев.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Российский спортивный фонд
Беттинг-индустрия
ЕРАИ
Ставки на спорт
Букмекеры
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«ПСЖ» укрепился в статусе фаворита КЧМ после вылета «Сити». «Челси» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 3-й, «Аль-Хилаль» – 5-й
230 минут назад
«Сочи» могут присудить поражение 0:3 в стыке с «Пари НН» и исключить из РПЛ, если подозреваемого в ставке на игру Писарского признают виновным (Sport Baza)
100сегодня, 08:23
«Интер» сенсационно проиграл «Флуминенсе» (0:2) и вылетел с КЧМ. На победу бразильцев давали 6.00
сегодня, 07:56
Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл на КЧМ – 3:4 «Аль-Хилалю». До этого было 11 побед в 11 матчах и 4 трофея с 3 разными клубами
13сегодня, 07:27
Полиграф показал, что Писарский не делал ставок против «Сочи». Он перевел 4 млн рублей другу, который поставил на «Пари НН» – влияние на результат не обсуждалось (Sport Baza)
209вчера, 14:55
Глава ЕРАИ Грачев: «Более 45% целевых отчислений у проверяемых федераций ушли «не туда»
3вчера, 14:10
Андердоги выиграли 2 из 28 последних матчей на КЧМ. 1.51 – «Интер» и «Сити» пройдут «Флуминенсе» и «Аль-Хилаль»
вчера, 13:55
10% давали на поражение Медведева от 64-й ракетки Бонзи. Второй круг – максимум для россиянина на ТБШ в 2025-м
2вчера, 13:22
ЕРАИ может получить контроль над платежами и контентом в видеоиграх
вчера, 12:51
Экс-агент Лунева: «Никто не делал ставок на красную Писарского в матче против «Пари НН». Данный фэйк не является предметом рассмотрения комитета по этике»
15вчера, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Продолжается розыгрыш OLIMPBET Voyage: на кону поездка на теннисный Masters в Шанхае
вчера, 13:32Промо
Blatosphera – победитель выставочного турнира Лига Ставок Media Basket в Челябинске
вчера, 12:12Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера» над «Флуминенсе»
вчера, 11:26Промо
«Аль-Хилаль» забивал в 47 из 49 матчей сезона. 1.65 – саудовский клуб забьет «Сити»
вчера, 09:59
«Лига Добра» подарила вторую спортивную площадку детскому учреждению Омска
вчера, 09:44Промо
Пеп выиграл 9 матчей подряд на КЧМ с разницей в 2+ мяча. 1.67 – «Сити» победит «Аль-Хилаль» с форой (-1,5)
вчера, 07:59
«Интер» – подавляющий фаворит 1/8 финала КЧМ против «Флуминенсе». На проход миланцев дают 1.32
2вчера, 07:38
«В атаке «Баварии» нет сомнений, тем более свежими вернутся лидеры Кейн и Олисе». Артем Буторин сделал прогноз на матч «Фламенго» – «Бавария»
29 июня, 18:00
«Усман Дембеле вообще за ЗМ собирается идти? Если да, то надо бы и забивать уже на КЧМ». Кирилл Бельский о матче «ПСЖ» – «Интер Майами»
29 июня, 14:01
«ПСЖ» сыграет против «Интер Майами» в 1/8 финала КЧМ. 2.31 – Месии забьет или отдаст ассист
129 июня, 10:32