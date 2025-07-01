Глава ЕРАИ Грачев о создании РСФ: «Спортивные федерации опасались, что финансирование сократится. Минспорт провел разъяснительные совещания, и федерации успокоились»

В Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ) рассказали об отношении спортивных федераций к созданию Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

«На первом этапе некоторые спортивные федерации выразили опасения, что финансирование сократится. Насколько мне известно, на площадке Минспорта был проведен ряд разъяснительных совещаний, которые поставили все на свое место. Федерации успокоились.

Федерациям объяснили все целевые показатели, которые они должны достичь. Есть приказ Минспорта, который формирует процент перечислений федерациям», – заявил гендиректор регулятора Алексей Грачев.

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