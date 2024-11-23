«Ман Сити» – явный фаворит в игре с «Тоттенхэмом». Команда Гвардиолы выиграла лишь 3 из 10 последних матчей против «шпор»
«Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в 12-м туре АПЛ.
«Ман Сити» – явный фаворит за 1.39. На гостей можно поставить за 7.80, на ничью – за 5.80.
«Сити» победил «Тоттенхэм» лишь в 3 из 10 последних игр в АПЛ. Также «горожане» проиграли 4 матча подряд во всех турнирах. Это самая продолжительная серия поражений в тренерской карьере Пепа Гвардиолы.
Матч пройдет 23 ноября. Начало – в 20:30 мск.
В РПЛ в этом сезоне нет середняков. Спастись можно будет с 24 очками
Опубликовала: Венера Кравченко
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