Синнер взял 116 из 117 последних геймов на своей подаче у соперников ниже топ-50. 1.69 – Чилич не сделает ни одного брейка
Янник Синнер встретится с Мартином Чиличем в первом круге турнира в Пекине.
Итальянский теннисист выиграл 116 из 117 последних геймов на своей подаче в матчах против теннисистов, не входящих в топ-50 мирового рейтинга.
Букмекеры дают коэффициент 1.69, что 97-я ракетка Чилич не сделает ни одного брейка в матче с Синнером.
Игра пройдет 25 сентября, начало – в 14:00 по московскому времени.
