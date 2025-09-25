Синнер взял 116 из 117 последних геймов на своей подаче у соперников ниже топ-50. 1.69 – Чилич не сделает ни одного брейка

Янник Синнер встретится с Мартином Чиличем в первом круге турнира в Пекине.

Итальянский теннисист выиграл 116 из 117 последних геймов на своей подаче в матчах против теннисистов, не входящих в топ-50 мирового рейтинга.

Букмекеры дают коэффициент 1.69, что 97-я ракетка Чилич не сделает ни одного брейка в матче с Синнером.

Игра пройдет 25 сентября, начало – в 14:00 по московскому времени.