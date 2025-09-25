  • Спортс
  • 0 удалений было в первый игровой день общего этапа ЛЕ. 1.70 – максимум две красные в сегодняшних матчах
0

0 удалений было в первый игровой день общего этапа ЛЕ. 1.70 – максимум две красные в сегодняшних матчах

Сегодня состоятся заключительные матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

В первый игровой день состоялось 9 матчей, и ни в одном из них не было удалений. Вероятность такого события – около 7,5%.

«Фонбет» дает коэффициент 1.70 на то, что в 9 сегодняшних матчах Лиги Европы будет максимум два удаления.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
