Во всех 58 матчах сезона Ла Лиги был хотя бы один мяч. В 6 турах ни разу не было счета 0:0

В этом сезоне Ла Лиги не было ни одного матча со счетом 0:0.

Во всех 58 матчах текущего сезона чемпионата Испании был забит минимум один мяч.

В 6-м туре Ла Лиги будет сыграно еще два матча – сегодня «Овьедо» примет «Барселону», а «Осасуна» сыграет с «Эльче». 3.75 – одна из игр завершится со счетом 0:0.

1.15 – в обоих матчах будет минимум один гол.