  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Во всех 58 матчах сезона Ла Лиги был хотя бы один мяч. В 6 турах ни разу не было счета 0:0
0

Во всех 58 матчах сезона Ла Лиги был хотя бы один мяч. В 6 турах ни разу не было счета 0:0

В этом сезоне Ла Лиги не было ни одного матча со счетом 0:0.

Во всех 58 матчах текущего сезона чемпионата Испании был забит минимум один мяч.

В 6-м туре Ла Лиги будет сыграно еще два матча – сегодня «Овьедо» примет «Барселону», а «Осасуна» сыграет с «Эльче». 3.75 – одна из игр завершится со счетом 0:0.

1.15 – в обоих матчах будет минимум один гол.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на футбол
Необычные ставки
logoРеал Овьедо
logoЭльче
logoЛа Лига
logoБарселона
Ставки на сегодня
logoОсасуна
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Астон Вилла» еще не побеждала в этом сезоне – 3 поражения, 3 ничьи. 1.99 – «Болонья» не проиграет
36 минут назад
Даку забил 34 мяча в 74 матчах за «Рубин». 2.40 – побьет рекорд Карадениза (52) по голам за казанский клуб
сегодня, 10:49
«Ак Барс» выиграл 10 последних матчей против «Барыса», 7 из них – в основное время. 1.78 – продление тренда
сегодня, 09:25
«Амкал» – последний медийный клуб, оставшийся в кубке. Команда Панова котируется андердогом против «Енисея»
1сегодня, 09:05
Коэффициент на победу СКА в Кубке Гагарина вырос в 3 раза с начала сезона. Букмекеры дают 5% на титул
3сегодня, 08:45
Синнер взял 116 из 117 последних геймов на своей подаче у соперников ниже топ-50. 1.69 – Чилич не сделает ни одного брейка
сегодня, 07:59
Три сезона подряд лучшим бомбардиром РПЛ становится иностранец. 1.65 – продление тренда в сезоне-2025/26
вчера, 21:41
Франк заявил, что ждет возвращения Кейна в «Тоттенхэм». 3.50 – игрок вернется в лондонский клуб до сентября 2026-го
1вчера, 19:29
Ямаль – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Дембеле – 3-й, Винисиус – 4-й, Месси – 11-й
90вчера, 18:48
«Астон Вилла» – фаворит Лиги Европы у букмекеров. «Бетис» и «Рома» – в топ-5
7вчера, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
«БроукБойз» – андердоги матча с «Соколом» из Первой лиги. Медийный клуб выбил из Кубка три команды Второй лиги
223 сентября, 10:35
«Сочи» проиграл 6 матчей подряд. 2.30 – прервут серию из поражений в игре с ЦСКА
322 сентября, 07:26
«Барса» – очевидный фаворит, но есть сложности в защите». Боков о матче «Барселона» – «Хетафе»
121 сентября, 16:20
У «Краснодара» худший процент побед в матчах против «Зенита» по сравнению с другими соперниками. В предстоящей очной встрече букмекеры дают командам равные шансы
121 сентября, 14:35
«Краснодар» должен спокойно забирать победу в один-два мяча». Чернявский сделал прогноз на «Краснодар» – «Зенит»
21 сентября, 14:13
«Пеп тоже не скрывает, кого видит фаворитом, называя соперника командой без слабых мест». Слава Палагин о матче «Арсенал» – «Ман Сити»
21 сентября, 13:50
«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
21 сентября, 10:50Промо
«У Сарри и Гасперини практически равенство в матчах друг против друга». Клещенок сделал прогноз на римское дерби
21 сентября, 09:05
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Арсенал» – «Ман Сити»
21 сентября, 08:05Промо
«Ман Сити» котируется андердогом против «Арсенала» второй раз подряд при Гвардиоле. В прошлом очном матче «горожане» проиграли лондонцам 1:5
421 сентября, 07:10