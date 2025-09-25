Во всех 58 матчах сезона Ла Лиги был хотя бы один мяч. В 6 турах ни разу не было счета 0:0
В этом сезоне Ла Лиги не было ни одного матча со счетом 0:0.
Во всех 58 матчах текущего сезона чемпионата Испании был забит минимум один мяч.
В 6-м туре Ла Лиги будет сыграно еще два матча – сегодня «Овьедо» примет «Барселону», а «Осасуна» сыграет с «Эльче». 3.75 – одна из игр завершится со счетом 0:0.
1.15 – в обоих матчах будет минимум один гол.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости