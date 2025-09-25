Бублик в 2025-м проиграл только один матч, когда был фаворитом за 1.50 и ниже. 1.49 – продление треда с Маннарино

Александр Бублик сыграет с Адрианом Маннарино в первом круге турнира в Пекине.

Казахстанский теннисист котируется фаворитом встречи за 1.49, на победу соперника дают коэффициент 2.62.

Бублик в 2025 году проиграл лишь один матч, когда шел явным фаворитом за 1.50 или ниже – против Хауме Муньяра в пяти сетах на Уимблдоне с коэффициентом 1.23 на победу. В остальных 15 встречах в статусе явного фаворита Бублик победил.

Игра состоится 26 сентября, начало – в 8:00 мск.