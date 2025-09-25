Даку забил 34 мяча в 74 матчах за «Рубин». 2.40 – побьет рекорд Карадениза (52) по голам за казанский клуб

Мирлинд Даку близок к рекорду Гекдениза Карадениза по голам за «Рубин».

Албанский нападающий забил 34 мяча в 74 матчах за казанский клуб. Контракт 27-летнего форварда с «Рубином» рассчитан до лета 2029 года.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.40 на то, что Даку побьет рекорд Карадениза (52) по голам за «Рубин». 1.50 – рекорд турка устоит.

Даку с 8 голами делит лидерство в гонке бомбардиров сезона РПЛ вместе с Алексеем Батраковым из «Локомотива».