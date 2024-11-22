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«Спартак» – «Локомотив»: игроки БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход дерби

23 ноября в 16-м туре РПЛ встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Матч пройдет на домашней арене красно-белых и начнется в 18:00 мск.

После первого круга «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в таблице, «Локомотив» с 34 баллами располагается на третьей строчке.

Соперники в хорошей форме. Команда Деяна Станковича выиграла три матча чемпионата подряд, у парней Михаила Галактионова две победы и ничья в трех последних турах.

В семи последних очных матчах пять раз выиграл «Спартак». У «Локомотива» одна победа (3:1), добытая в первом круге текущего сезона

Последние дерби отличались высокой результативностью. В трех из четырех прошлых матчей было больше трех мячей, четыре раза подряд команды обменивались голами.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Спартак» – фаворит предстоящей встречи. На победу красно-белых предлагают 2.37, на ничью дают 3.80, на победу гостей – 3.00.

Вероятность тотала забитых мячей больше 2.5 оценивается кэфом 1.85, ТМ 2.5 идет за 2.00. На обмен голами можно поставить за 1.85.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита дерби. На победу «Спартака» отдано 36% от общего числа ставок на исход, 33% ушло на успех «Локомотива», 31% пришелся на ничью.

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