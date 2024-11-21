Winline подарит скидку на такси всем болельщикам Winline матча тура Спартак – Локомотив

Скидка на такси будет действовать на поездки на стадион “Лукойл Арена” и обратно в день матча.

Winline сделал разницу и впервые запустил акцию для любителей футбола: теперь поездки на матчи лучших футбольных команд Российской Премьер-лиги станут еще выгоднее. Каждый пользователь сервиса, который в день игры со статусом Winline матч тура закажет такси на стадион или обратно, получит персональную скидку на поездку.

Условия получения скидки просты: необходимо заказать такси Комфорт или Комфорт+ на стадион проведения Winline матча тура или обратно с него, скидка применится автоматически. Стоит отметить, что скидка будут действовать за несколько часов до и после матча и только для поездок, где начальной или конечной точкой является стадион. Каждый пользователь может воспользоваться скидкой только на 1 поездку в рамках матча.

Акцией уже успели воспользоваться жители Казани, где 10-го ноября проходил Winline матч тура между Рубином и Краснодаром. Теперь – очередь Москвы и Краснодара, которые примут предстоящие Winline матчи тура:

16 тур – Спартак-Локомотив – 23 ноября в 18:00

17 тур – Краснодар-Спартак – 1 декабря в 19:30

18 тур – Краснодар-Локомотив – 8 декабря в 19:30

Планируйте свои выходные, приходите на стадион и наслаждайтесь футболом вместе с Winline. Winline делает разницу.