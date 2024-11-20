Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдет в Москве!

Мероприятие состоится 27 декабря на Live Арене.

В главном бою вечера сойдутся Александр Сарнавский и Адриано Мартинс. Сарнавский по прозвищу «Тигр» недавно упустил чемпионский титул в борьбе с Ахмедом Алиевым, и победа над Мартинсом может стать для него билетом к реваншу. Но Адриано – единственный боец, победивший Ислама Махачева, поэтому противостояние будет серьезным.

В соглавном бою вечера встретятся Гойти Дазаев и Геннадий Макарян.

Начало турнира БЕТСИТИ Fight Nights 126 – в 18:00 по московскому времени. БЕТСИТИ запустил линию на главные события вечера.

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным партнером одного из самых известных бойцовских промоушенов в октябре 2024-го. По условиям соглашения, нейминг букмекера получили турниры по правилам смешанных единоборств, бокса и кикбоксинга.

В честь партнерства с Fight Nights БЕТСИТИ запустил специальную акцию – фрибет до 3 000 рублей за первую ставку вне зависимости от ее исхода. Для этого нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ с промокодом MMA3K и сделать ставку с коэффициентом от 1.70. После чего тебе на бонусный счет упадет сразу ДВА фрибета: 1. Фрибет равный сумме первой ставки, но не более 2 000 рублей; 2. Дополнительный фрибет 50% от суммы первой ставки, но не более 1 000 рублей.

БЕТСИТИ – титульный партнер с Fight Nights с октября 2024 года.