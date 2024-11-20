Оставь победный прогноз на Лигу Чемпионов и участвуй в розыгрыше 3 720 000 фрибетов от BetBoom!

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Конкурс состоит из четырех этапов и гран-при. На каждом этапе разыгрывается призовой фонд в 750 тысяч фрибетов и 720 тысяч фрибетов в Гран-при. Первое и второе места общего зачета получат iPhone 16 Pro Max и Sony PlayStation 5.

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