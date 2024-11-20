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Оставь победный прогноз на Лигу Чемпионов и участвуй в розыгрыше 3 720 000 фрибетов от BetBoom!

Главный футбольный европейский турнир возвращается после игр сборных! Повысить интерес к соревнованию можно вместе с BetBoom – участвуй в «Победном прогнозе на Лигу Чемпионов» и забирай призы.

Конкурс состоит из четырех этапов и гран-при. На каждом этапе разыгрывается призовой фонд в 750 тысяч фрибетов и 720 тысяч фрибетов в Гран-при. Первое и второе места общего зачета получат iPhone 16 Pro Max и Sony PlayStation 5.

Для участия в акции войди или зарегистрируйся на BetBoom, оставь прогноз на матчи Лиги Чемпионов на специальном лендинге, сделай ставку на футбол на сумму от 1000₽ с коэффициентом не ниже 1.3.

С подробными правилами акции можно ознакомиться на сайте.

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