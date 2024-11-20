Овечкин забил 940 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Букмекеры считают, что он не забросит 1000 шайб в лиге до конца карьеры

Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.

39-летний россиянин забросил 940 шайб в лиге с учетом плей-офф. На 1000+ шайб Овечкина в НХЛ до конца карьеры дают коэффициент 2.90, что равно вероятности 34,48%.

Напомним, капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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