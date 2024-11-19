Экс-директор BetBoom: «В России нет легальных онлайн-казино, но это не значит, что спрос на них отсутствует. Более того, он постоянно подогревается стримерами»

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин рассказал, почему россияне идут к нелегальным букмекерам

«Есть несколько сегментов игроков, которым не подходят ЦУПИСные проекты. Наименьший из них – профики, которым интересны высокие лимиты и практически отсутствие порезок на Pinnacle и азиатских БК. Таких игроков меньшинство, хотя они и достаточно активно образуют комьюнити, чаты в Telegram по интересам.

Сегмент побольше – люди, которые по каким-то причинам хотят оставаться анонимными перед государством. Это могут быть сотрудники органов, селебрити, спортсмены, люди с заблокированными картами. Этот сегмент предпочитает платежи криптой.

И, наконец, самый большой сегмент – казиношники. В России нет легальных онлайн-казино, но это не значит, что спрос на них отсутствует. Более того, он постоянно подогревается стримерами, YouTube/Instagram-нарезками с крупными заносами (выигрышами). Есть еще покерное комьюнити, но это тема для отдельного материала», – отметил Даньшин.

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