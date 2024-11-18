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«Битва на Урале»: вечер профессионального бокса в Челябинске при поддержке БК “Мелбет”

11 захватывающих поединков, 6 часов напряженной борьбы, более 3800 зрителей и один новый чемпион Евразии – таковы итоги третьего вечера профессионального бокса «Битва на Урале», состоявшегося 16 ноября в ДС «Юность». Российские боксеры сразились с соперниками из ЮАР, Танзании, Ирана и Узбекистана, продемонстрировав высочайший уровень мастерства. Зрелищные победы одержали Максим Плешков, Тимур Бибилов и другие участники. 

БК «Мелбет», выступившая генеральным партнером мероприятия, создала для зрителей незабываемую атмосферу праздника, организовав интерактивную Мелбет-зону с игровым силомером. Многие гости получили приятные брендированные подарки и приз за участие в промо-акции.

Среди почетных гостей были губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой, первые заместители губернатора, член Наблюдательного совета Федерации бокса Челябинской области Сергей Вайнштейн и чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев.

БК «Мелбет» активно поддерживает развитие бокса, стремясь не просто спонсировать соревнования, а создавать настоящий праздник для зрителей и участников. 

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