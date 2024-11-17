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  • Ван Нистелрой стал фаворитом на пост тренера «Ковентри». Клуб идет 17-м в Чемпионшипе
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Ван Нистелрой стал фаворитом на пост тренера «Ковентри». Клуб идет 17-м в Чемпионшипе

Букмекеры обновили коэффициенты в линии на следующего тренера «Ковентри».

Ранее главным кандидатом котировался Фрэнк Лэмпард за 2.00. Сейчас анличанин спустился на третье место (5.00), вторым идет Ли Карсли (3.50). Первым фаворитом стал Руд ван Нистелрой за 1.57.

В начале ноября «Ковентри» уволил главного тренера Марка Робинса. Он возглавлял клуб почти восемь лет. 

«Ковентри» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и находится в одном балле от зоны вылета.

Ставочная вики Спортса

Тренерские расклады у букмекеров: Хаби вместо Пепа в «Сити», Поттер – первый на смену Постекоглу

Опубликовала: Венера Кравченко
logoФрэнк Лэмпард
logoЛи Карсли
logoРуд ван Нистелрой
logoКовентри
Ставки на спорт
logoчемпионшип
Марк Робинс
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