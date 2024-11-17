Ван Нистелрой стал фаворитом на пост тренера «Ковентри». Клуб идет 17-м в Чемпионшипе
Букмекеры обновили коэффициенты в линии на следующего тренера «Ковентри».
Ранее главным кандидатом котировался Фрэнк Лэмпард за 2.00. Сейчас анличанин спустился на третье место (5.00), вторым идет Ли Карсли (3.50). Первым фаворитом стал Руд ван Нистелрой за 1.57.
В начале ноября «Ковентри» уволил главного тренера Марка Робинса. Он возглавлял клуб почти восемь лет.
«Ковентри» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и находится в одном балле от зоны вылета.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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