ФБР обыскало дом главы Polymarket. Криптобукмекер предсказал победу Трампа на президентских выборах

ФБР провело обыск у создателя платформы для ставок Polymarket Шейна Коплана.

За день до президентских выборов в США криптобукмекер показал, что шансы Дональда Трампа на победу составляют 58,6%, а Камалы Харрис – 41,4%.

По данным источника The New York Post, агенты ФБР изъяли у Коплана телефон и другие гаджеты. Сообщается, что причину обысков главе Polymarket не озвучили. Также бизнесмен не был задержан и ему не предъявлено никаких обвинений.

Polymarket официально не разрешен в США. В 2022 году криптобукмекер был вынужден уйти с игрового рынка страны и выплатить штраф в размере 1,4 млн долларов, так как не был зарегистрирован в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Предполагается, что Polymarket, несмотря на наложенный запрет, мог принимать ставки от жителей США.

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