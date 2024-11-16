Победитель турнира по снукеру Australian Open-2005 дисквалифицирован на 5 лет за договорной матч

Снукерист Марк Кинг дисквалифицирован из-за проведения договорного матча.

50-летний англичанин отстранен от соревнований на 5 лет и должен выплатить штраф в размере 86,5 тысяч долларов.

В марте 2023 года независимый дисциплинарный комитет Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) заподозрил Кинга в намеренном проигрыше Джо Перри в первом раунде турнира Welsh Open. Поводом послужили сомнительные схемы ставок на этот матч.

WPBSA совместно со Sportradar и комиссией по азартным играм Великобритании выяснил, что снукерист действительно манипулировал исходом встречи. Кинг признан виновным по одному пункту обвинения в договорном матче и одному пункту обвинения в предоставлении инсайдерской информации об этом матче.

Кинг является семикратным участником 1/8 финала чемпионата мира по снукеру, а также победителем Australian Open-2005.

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