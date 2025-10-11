«Спартак» Кострома не проигрывает в Первой лиге с июля. 1.26 – продлит серию в матче против «КАМАЗа»
«Спартак» Кострома примет «КАМАЗ» в 14-м туре PARI Первой лиги.
«Спартак» – фаворит матча с коэффициентом 2.08. Победа «КАМАЗа» оценивается букмекерами в 3.90, ничья – в 3.20.
Клуб из Костромы не проигрывает в Первой лиге 12 матчей подряд. Последнее поражение было в конце июля – проиграли «Факелу» (0:1) в 1-м туре.
Если «Спартак» продлит серию и как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.26.
Матч пройдет 11 октября. Начало – в 15:00 мск.
«Торпедо» валится и в Первой лиге: предпоследние, 8 поражений. Победы только за счет голов-шедевров
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости