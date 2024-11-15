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Новогоднее исполнение желаний от БК «Мелбет»

Зима близко, и БК «Мелбет» уже готовится к празднованию Нового года. В этом году БК «Мелбет» вновь запускает масштабную акцию «Мелбет исполняет желания», чтобы сделать праздничный сезон еще ярче и подарить игрокам незабываемые моменты. С 15 ноября по 31 декабря у игроков есть шанс выиграть исполнение самого заветного желания!

БК «Мелбет» уже не первый раз исполняет желания игроков, а в этом году к акции присоединилась Олеся Серёгина, известная ведущая Матч ТВ, которая поможет БК «Мелбет» воплотить в жизнь самые яркие мечты игроков.

Чтобы принять участие в акции, с 15 ноября до 31 декабря игрокам БК «Мелбет» нужно заключить любое пари от 1000 RUB с кф. от 1,5 в период проведения акции и написать в онлайн-чат поддержки на сайте или в приложении своё заветное желание. Каждый день декабря новогодний рандомайзер будет отбирать одно желание, которое исполнит БК «Мелбет» вместе с Олесей Серёгиной. Каждое пари, заключенное в период акции, будет участвовать в розыгрыше, поэтому чем больше пари, тем выше шанс, что именно ваше желание будет исполнено.

Не упустите возможность сделать этот Новый год по-настоящему особенным, присоединяйтесь к акции «Мелбет исполняет желания»!

Подробная информация об условиях акции, а также других предложениях БК «Мелбет» на сайте https://melbet.ru/ru/pages/newyear2025

* направление призов осуществляется в период с 01.12.2024 00:00 (UTC + 3) по 31.03.2025 20:00 (UTC + 3).

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