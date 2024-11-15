Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин проведут автограф-сессию на этапе Гран-при в Москве

В ближайшие выходные столичный лед примет четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию 2024/2025, получивший название «Золотой конек Москвы».

Стартовый день взрослых соревнований порадует поклонников фигурного катания встречей с победителями в танцах на льду предыдущего этапа в Красноярске – Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным!

Мероприятие с их участием пройдет на ЦСКА Арене в зоне благотворительной программы ДоброFON – в фойе второго этажа рядом с 203 сектором. Зрители, пришедшие на Гран-при России 16 ноября, смогут сделать фото и получить автографы у чемпионов страны 2023 года. Начало в 12.30.