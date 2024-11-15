Игнасио Сааведра – автор БЕТСИТИ лучшего гола «Сочи» первого круга

Болельщики команды выбрали лучшим мяч чилийского полузащитника в ворота «Нефтехимика».

Голосование проводилось в телеграм-канале клуба, в котором гол Начо набрал 43 процента. Его точный удар в добавленное время принес победу «Сочи» в игре 17-го тура Первой лиги (3:2). Посмотреть гол можно здесь .

В честь этого события БЕТСИТИ совместно с «Сочи» разыгрывает футболку Начо с автографом . На одном из домашних матчей игроку будет вручен специальный приз.